Футболисты "Реала" Каземиро и Эден Азар заразились коронавирусом

Футболисты мадридского "Реала" полузащитник Каземиро и нападающий Эден Азар получили положительные тесты на коронавирус, сообщает "Чемпионат".

Они были изолированы от остальных представителей команды и переведены на карантин.

В восьмом туре испанской Примеры Азар забил первый гол за 392 дня. В прошлом сезоне на счету нападающего было 22 матча за "сливочных" во всех турнирах, в которых он забил один мяч и отдал семь результативных передач.

Каземиро выступает за "Реал" с 2013 года. Полузащитник перешел из "Сан-Паулу" за шесть миллионов евро. В сезоне-2020/21 игрок провел десять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

"Реал" после восьми туров испанской Примеры набрал 16 очков в семи матчах и расположился на втором месте. В ближайшей встрече "сливочные" сыграют с "Валенсией".