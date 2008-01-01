"Барселона" может расстаться с пятью футболистами зимой

Испанский футбольный клуб "Барселона" рассматривает возможность продажи пяти игроков в зимнее трансферное окно, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Как отмечает издание, клуб могут покинуть Усман Дембеле, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Хуниор Фирпо и Карлес Аленья. Сообщается, что "сине-гранатовые" готовы расстаться с группой игроков, чтобы усилиться защитником английского "Манчестер Сити" Эриком Гарсией и нападающим французского "Лиона" Мемфисом Депаем.

Дембеле в сезоне-2020/21 провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, забил два гола, Брейтуэйт сыграл в общей сложности 25 минут в четырех играх, Фирпо появился на поле в двух встречах, Аленья - в одной, Умтити не играл из-за травмы.

Ранее кандидат в президенты "Барселоны" Тони Фрейша сообщил, что Лионелю Месси и другим игрокам клуба придется сократить зарплаты, чтобы продлить контракты.