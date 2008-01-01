Жерар Пике готов помочь профинансировать ремонт стадиона "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике готов помочь в финансировании ремонта стадиона "Камп Ноу", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail.

Испанец выразил готовность помочь в проекте реконструкции арены и может выступить в качестве посредника между клубом и другими компаниями, желающими финансировать проект, а также проявил интерес к аутсорсинговым проектам.

33-летний Пике продлил контракт до 20 июня 2024 года, а пункт о его выкупе составляет 500 миллионов евро. Продление контракта возможно при условии, что игрок проведет определенное количество матчей в сезоне-2021/2022. Также он пошел навстречу каталонскому клубу и стал четвертым игроком, с которым "Барселона" договорилась о снижении зарплаты.

Ранее сообщалось, что футболисты Марк-Андре тер Штеген, Френки де Йонг и Клеман Лангле оказались единственными игроками "Барселоны", кто согласился на понижение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.