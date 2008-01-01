"Барселона" из-за финансовых проблем может продать топового вратаря в "Баварию"

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген
может стать игроком "Баварии"
, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на TodoFichajes.
По данным источника, мюнхенский клуб сохраняет интерес к игроку, а "Барселона" будет вынуждена согласиться на трансфер из-за тяжелого финансового положения.
Ранее сообщалось, что "Барса" может начать процедуру банкротства, если игроки не согласятся на сокращение зарплат.
В "Баварии" считают, что игрок сможет заменить в команде Мануэля Нойера. Сумма трансфера составит около 80 миллионов евро.
28-летний немец выступает за "Барселону" с 2014 года после перехода из менхенгладбахской "Боруссии". В текущем сезоне он пока не играл из-за травмы. Контракт игрока с "сине-гранатовыми" истекает летом 2025 года.