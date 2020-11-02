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Клуб экс-игрока "Астаны" упустил победу на 10-й компенсированной минуте в матче с пенальти и двумя удалениями

Игра была выездная.

Клуб экс-игрока "Астаны" упустил победу на 10-й компенсированной минуте в матче с пенальти и двумя удалениями
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Футбол Испания
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"Хетафе", за который выступает бывший футболист "Астаны" Неманья Максимович, сыграл вничью с "Валенсией" в восьмом туре чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счетом 2:2.

Первыми успеха добились хозяева усилиями Юнуса Мусы на 22-й минуте. Гости отыгрались стараниями Кучо Эрнандеса только на 87-й. При этом на четвертой компенсированной минуте "Хетафе" вышел вперед - отличился Анхель. Однако "Валенсия" умудрилась избежать поражения на десятой компенсированной минуте, когда Карлос Солер реализовал пенальти.



Кроме того, на 56-й минуте у "Валенсии" был удален Тьерри Коррейя, а на 90+8-й красную карточку схлопотал Дамиан Суарес.

Максимович вышел в стартовом составе, но был заменен на 54-й минуте.

После этой игры "Хетафе" с 11 очками расположился на восьмом месте из 20, а "Валенсия", набрав восемь баллов, оказалась на 13-й позиции.

Отметим, что 25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.

 

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Метки:
Футбол Испания Максимович Неманья Астана ФК Ла Лига

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