Клуб экс-игрока "Астаны" упустил победу на 10-й компенсированной минуте в матче с пенальти и двумя удалениями

"Хетафе"
, за который выступает бывший футболист "Астаны" Неманья Максимович
, сыграл вничью с "Валенсией"
в восьмом туре чемпионата Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счетом 2:2.
Первыми успеха добились хозяева усилиями Юнуса Мусы на 22-й минуте. Гости отыгрались стараниями Кучо Эрнандеса только на 87-й. При этом на четвертой компенсированной минуте "Хетафе" вышел вперед - отличился Анхель. Однако "Валенсия" умудрилась избежать поражения на десятой компенсированной минуте, когда Карлос Солер реализовал пенальти.
Кроме того, на 56-й минуте у "Валенсии" был удален Тьерри Коррейя, а на 90+8-й красную карточку схлопотал Дамиан Суарес.
Максимович вышел в стартовом составе, но был заменен на 54-й минуте.
После этой игры "Хетафе" с 11 очками расположился на восьмом месте из 20, а "Валенсия", набрав восемь баллов, оказалась на 13-й позиции.
Отметим, что 25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне