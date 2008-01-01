Клуб экс-игрока "Астаны" после победы над "Барселоной" проиграл середняку Ла Лиги

Решающий мяч был забит с пенальти.

Неманья Максимович. Фото: ФК "Хетафе"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 09:26
"Хетафе", за который выступает бывший футболист "Астаны" Неманья Максимович, проиграл на своем поле "Гранаде", хотя в прошлом матче в родных стенах победил "Барселону", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча седьмого тура завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол был забит с пенальти на 45+2-й минуте, его автором стал Анхель Монторо.



Максимович вышел в стартовом составе, но был заменен на 64-й минуте.

Благодаря этой победе "Гранада", набрав 13 очков, вышла на третье место в таблице, в то время как "Хетафе" с отставанием на три балла расположился на девятой позиции из 20-ти.

Отметим, что 25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов. 
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Футбол Испания
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Сегодня 09:26
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