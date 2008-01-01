Главному тренеру "Барселоны" грозит дисквалификация на 12 матчей после поражения от "Реала"

Мадридцы вышли на первое место в Ла Лиге.

Рональд Куман. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
0
Сегодня 18:24
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может получить длительную дисквалификацию за критику судей матча седьмого тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (1:3), сообщает Sport.es.

Напомним, после встречи Куман отметил, что все судейские решения в матче принимались против "Барселоны".

По информации источника, если жалоба на специалиста будет передана в дисциплинарный комитет лиги, начнется разбирательство. Согласно дисциплинарному кодексу, за сомнения в честности и беспристрастности арбитров официальное лицо может быть дисквалифицировано на срок от четырех до 12 матчей, а также наказано штрафом в размере до трех тысяч евро.

"Реал" набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице Ла Лиги. "Барселона" (7) идет на десятом месте.
Метки:
Барселона Реал Мадрид Куман Рональд
Футбол Испания
0
Сегодня 18:24
© 2008 - 2020 ТОО «EML»