Главному тренеру "Барселоны" грозит дисквалификация на 12 матчей после поражения от "Реала"

Главный тренерможет получить длительную дисквалификацию за критику судей матча седьмого тура чемпионата Испании с мадридским(1:3), сообщает Sport.es.Напомним, после встречи Куман отметил, что все судейские решения в матче принимались против "Барселоны".По информации источника, если жалоба на специалиста будет передана в дисциплинарный комитет лиги, начнется разбирательство. Согласно дисциплинарному кодексу, за сомнения в честности и беспристрастности арбитров официальное лицо может быть дисквалифицировано на срок от четырех до 12 матчей, а также наказано штрафом в размере до трех тысяч евро."Реал" набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице Ла Лиги. "Барселона" (7) идет на десятом месте.