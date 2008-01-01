"Его репутация пострадает". Президент Ла Лиги высказался об уходе Месси из "Барселоны" и привел в пример Роналду и Неймара

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу возможного ухода из "Барселоны" и отъезда из Испании аргентинца Лионеля Месси. Он считает, это скажется на самом футболисте, но никак не на чемпионате.

"Нам повезло столько лет наслаждаться его игрой, но Месси должен очень хорошо подумать о том, что делать дальше. Если Месси покинет "Барселону", его репутация, которая так хорошо работает на него, пострадает. Это не станет драмой для нас.

Роналду уходил, Неймар уходил. Неймар ушел в ПСЖ, и я не заметил, чтобы Лига 1 достигла суперуровня только из-за этого трансфера. Такова реальность. Люди, думающие, что игроки определяют чемпионат, ошибаются", - цитирует Тебаса AFP.

Напомним, контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает в конце нынешнего сезона. Если аргентинец не подпишет новый контракт, летом он сможет уйти в любой клуб бесплатно.