Пенальти Рамоса и неспортивное поведение Месси. "Реал" победил "Барселону" на "Камп Ноу" и возглавил Ла Лигу

"Реал" обыграл "Барселону" в гостевом матче седьмого тура испанской Ла Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одна из самых ожидаемых встреч в Европе прошла на "Камп Ноу" без зрителей и завершилась в пользу мадридского клуба со счетом 3:1.

В начале первого тайма команды обменялись быстрыми голами. Сначала "Реал" вывел вперед уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, пробивший в ворота соперника на пятой минуте.

Однако преимущество гостей длилось недолго. Уже на восьмой минуте сравнял Ансу Фати.

Ход игры переломил пенальти, который на 83-й минуте пробил капитан "Реала" Серхио Рамос.

А уже в добавленное к матчу время точку поставил хорват Лука Модрич, отправивший в ворота "Барсы" третий мяч.

Отметим, что после этого звезда хозяев Лионель Месси получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Эта победа позволила "Реалу" возглавить турнирную таблицу, совершив скачок с третьего места. У команды 13 очков в шести матчах. "Барселона" пока идет десятой - семь очков в пяти встречах.