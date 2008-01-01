Пенальти Рамоса и неспортивное поведение Месси. "Реал" победил "Барселону" на "Камп Ноу" и возглавил Ла Лигу

Это был один из самых ожидаемых матчей в Европе.

Серхио Рамос. Фото: independent.co.uk©
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Барселона - Реал М 1:3

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"Реал" обыграл "Барселону" в гостевом матче седьмого тура испанской Ла Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Одна из самых ожидаемых встреч в Европе прошла на "Камп Ноу" без зрителей и завершилась в пользу мадридского клуба со счетом 3:1.

В начале первого тайма команды обменялись быстрыми голами. Сначала "Реал" вывел вперед уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, пробивший в ворота соперника на пятой минуте.

Однако преимущество гостей длилось недолго. Уже на восьмой минуте сравнял Ансу Фати

Ход игры переломил пенальти, который на 83-й минуте пробил капитан "Реала" Серхио Рамос.

А уже в добавленное к матчу время точку поставил хорват Лука Модрич, отправивший в ворота "Барсы" третий мяч.

Отметим, что после этого звезда хозяев Лионель Месси получил желтую карточку за неспортивное поведение. 

Эта победа позволила "Реалу" возглавить турнирную таблицу, совершив скачок с третьего места. У команды 13 очков в шести матчах. "Барселона" пока идет десятой - семь очков в пяти встречах.

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Футбол Испания
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