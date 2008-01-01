Прямая трансляция эль-класико "Барселона" - "Реал"

Команды уже успели проиграть по матчу в Ла Лиге.

Фото: footbnews.ru©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 12:01
Сегодня, 24 октября, состоится один из самых ожидаемых матчей в Европе. В рамках седьмого тура чемпионата Испании сыграют "Барселона" и мадридский "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на "Камп Ноу" и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к событию здесь.

В преддверии этой встречи "Реал" с десятью очками идет на третьем месте из 20-ти, тогда как "Барселона" с отставанием на три балла располагается на десятой строчке. При этом каталонский клуб сыграл на один матч меньше.

В новом сезоне в Ла Лиге команды успели проиграть по одному матчу - в шестом туре подопечные Рональда Кумана в гостях уступили "Хетафе" (0:1), а команда Зинедина Зидана также в шестом туре проиграла на своем поле "Кадису" (0:1).
Метки:
Футбол Испания Барселона Реал Мадрид Ла Лига
Футбол Испания
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Сегодня 12:01
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