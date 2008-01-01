Прямая трансляция эль-класико "Барселона" - "Реал"

Сегодня, 24 октября, состоится один из самых ожидаемых матчей в Европе. В рамках седьмого тура чемпионата Испании сыграют "Барселона"
и мадридский "Реал"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча пройдет на "Камп Ноу" и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Ссылки на прямую трансляцию будут доступны ближе к событию здесь
.
В преддверии этой встречи "Реал" с десятью очками идет на третьем месте из 20-ти, тогда как "Барселона" с отставанием на три балла располагается на десятой строчке. При этом каталонский клуб сыграл на один матч меньше.
В новом сезоне в Ла Лиге команды успели проиграть по одному матчу - в шестом туре подопечные Рональда Кумана в гостях уступили "Хетафе" (0:1), а команда Зинедина Зидана также в шестом туре проиграла на своем поле "Кадису" (0:1).