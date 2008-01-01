Главной проблемой Гризманна в "Барселоне" назвали Месси

За четыре матча француз не отметился ни одним результативным действием.

Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 12:02
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением об игре за "Барселону" 29-летнего французского нападающего Антуана Гризманна.

"Не играть на своей позиции в долгосрочной перспективе сложно. Вначале футболист принимает это, но, если он не удовлетворяет свои потребности в долгосрочной перспективе и чувствует, что позиция не позволяет ему использовать свои качества, он будет разочарован.

Сегодня Гризманн – игрок, который должен играть в центре, потому что у него отличный темп работы, точность в своих передачах. Он может быть опасен с последним пасом и забитыми голами, но есть проблема, потому что он находится в зоне игры Лионеля Месси", – приводит слова Венгера Goal.

"Барселона" решила судьбу Гризманна

В текущем сезоне Гризманн принял участие в четырех матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.
Метки:
Гризманн Антуан Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 12:02
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