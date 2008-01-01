Защитник испанского клуба оскорбил нового тренера "Барселоны" во время матча Ла Лиги

Нидерландец уже пожаловался на игрока.

Рональд Куман. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Вчера 23:58
Защитник "Хетафе" Аллан-Ромео Ньом оскорбил главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана во время матча шестого тура чемпионата Испании (1:0), сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sport.es.

По данным источника, футболист назвал тренера "сукиным сыном", а затем послал его подальше. После матча Куман пожаловался на действия игрока тренеру "Хетафе" Хосе Бордаласу. Впрочем, тренер "Хетафе" усомнился в подобном поведении Ньома, но заверил Кумана, что поговорит с игроком, так как подобные действия являются недопустимыми. В "Барселоне" пока не приняли решение, будет ли клуб подавать жалобу на Ньома.

Матч "Хетафе" - "Барселона" состоялся на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" в Хетафе. Единственный гол был забит на 55-й минуте - Хайме Мата реализовал пенальти, назначенный за фол Френки де Йонга против Джене.

Отметим, что в "Барселоне" 57-летний Куман сменил 61-летнего испанца Кике Сетьена, которого уволили после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Метки:
Футбол Испания Барселона Куман Рональд Ла Лига
Футбол Испания
0
Вчера 23:58
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