Кандидат в президенты "Барселоны" задумал подписать самого дорогого футболиста мира

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт
контактировал с представителями Килиана Мбаппе
из французского ПСЖ
. Функционер хочет сделать громкий трансфер важной частью предвыборной кампании, сообщает Eurosport
.
При этом каталонцы ищут новые клубы для Усмана Дембеле и Мартина Брэйтуэйта. Это требуется, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Мемфис Депай в "Барселоне" - не закрытая история. Отмечается, что каталонский клуб договорился о переходе голландца из "Лиона" в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.
В начале года исследовательский центр CIES Football Observatory представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира. На тот момент первое место осталось за Мбаппе, чья стоимость составляла 265,2 миллиона евро. При этом Transfermarkt текущую стоимость игрока оценивает в 180 миллионов евро.