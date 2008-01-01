"Реал" предложит новые контракты Рамосу и Модричу

Мадридский "Реал" намерен продлить контракты с 34-летним защитником Серхио Рамосом и 35-летним полузащитником Лукой Модричем, передает "Чемпионат" со ссылкой на испанские СМИ.

Президент клуба Флорентино Перес предложит игрокам новые соглашения. Действующие контракты Рамоса и Модрича рассчитаны до июня 2021 года, и в январе футболисты смогут начать переговоры с другими клубами.

Рамос защищает цвета "Реала" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой является. Модрич же перешел в мадридский клуб из "Тоттенхэма" в 2012 году.

На сегодня "Реал" лидирует в Примере, набрав десять очков в четырех матчах.