"Барселона" впервые потеряла очки при Кумане

Команды соседствуют в турнирной таблице.

Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 09:41
"Барселона" и "Севилья" не смогли выявить сильнейшего в пятом туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Люка де Йонга на восьмой минуте. "Сине-гранатовые" ответили точным ударом Филиппе Коутиньо на десятой.



Как итог, "Барселона" впервые оступилась при новом тренере Рональде Кумане, расположившись с семью очками на пятом месте из 20. В активе "Севильи" столько де баллов, но по дополнительным показателям она оказалась на шестой позиции.

В следующем туре, 18 октября, "Барселона" на выезде сыграет с "Хетафе", а "Севилья" в этот день также в гостях встретится с "Гранадой".  
Метки:
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Футбол Испания
0
Сегодня 09:41
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