"Барселона" впервые потеряла очки при Кумане

"Барселона"
и "Севилья"
не смогли выявить сильнейшего в пятом туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Люка де Йонга на восьмой минуте. "Сине-гранатовые" ответили точным ударом Филиппе Коутиньо на десятой.
Как итог, "Барселона" впервые оступилась при новом тренере Рональде Кумане
, расположившись с семью очками на пятом месте из 20. В активе "Севильи" столько де баллов, но по дополнительным показателям она оказалась на шестой позиции.
В следующем туре, 18 октября, "Барселона" на выезде сыграет с "Хетафе", а "Севилья" в этот день также в гостях встретится с "Гранадой".