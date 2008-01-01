"Барселона" купила нового Дани Алвеса

"Барселона"
на своем официальном сайте объявила о переходе правого защитника Сержиньо Деста
из нидерландского "Аякса"
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19-летний американский футболист обошелся каталонцам в 21 миллион евро. Контракт подписан до 30 июня 2025 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро.
В новой команде он будет выступать под номером 2.
Дест оказался в системе "Аякса" в 2012 году. За главную команду нидерландского клуба провел 38 матчей, забив два гола и отдав шесть ассистов. Также три игры сыграл за сборную США.
Болельщики надеются, что новичку удастся стать вторым Дани Алвесом, так как на его месте не очень убедительно смотрелся предыдущий сменщик из Португалии Нелсон Семеду, который в сентябре перебрался
в английский "Вулверхэмптон".