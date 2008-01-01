"Барселона" в меньшинстве выиграла второй матч в чемпионате Испании

Удаление случилось в первом тайме.

Фото: ФК "Барселона"©
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Сегодня 10:10
"Барселона" победила "Сельту" в выездном матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Виго завершилась со счетом 3:0 в пользу "сине-гранатовых". На 11-й минуте отличился Ансу Фати, тогда как на 51-й случился автогол в исполнении Лукаса Оласа. Точку в матче на 90+5-й поставил Серхи Роберто.

При этом весь второй тайм каталонцы играли в численном меньшинстве из-за удаления Клемана Лангле на 42-й минуте.



Как итог, "Барселона" одержала вторую победу подряд в чемпионате, расположившись с шестью очками на пятом месте. "Сельта" с минимальным отставанием оказалась на 11-й позиции из 20. При этом клуб из Виго провел на две игры больше. 

В следующем туре, 4 октября, "Барселона" дома примет "Севилью", а "Сельта" в этот день в гостях встретится с "Осасуной".  
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Сегодня 10:10
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