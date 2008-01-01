"Все возможно". Президент "Атлетико" не исключил подписание контракта с Месси

Президент "Атлетико" Энрике Сересо
прокомментировал трансфер Луиса Суареса
и его возможное воссоединение с Лионелем Месси
. Как известно, оба сильно сдружились во время выступления в "Барселоне"
.
"В жизни нет ничего невозможного. Если Месси хочет играть с Суаресом, и у него есть энтузиазм - все возможно.
Переговоры с "Барселоной" по трансферу Суареса прошли отлично. Бартомеу - хороший друг и отличный человек. Сейчас в "Барселоне" дела идут не лучшим образом, но он сделал так, как было нужно. Трансфер не был сложным - Луис пришел туда, куда хотел", - цитирует Сересо Eurosport
со ссылкой на Mundo Deportivo.
Напомним, что Суарес перешел из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента, подписав
контракт на два года. В первом матче в составе "матрасников" против "Гранады" (6:1) уругваец забил два мяча и отдал один ассист.