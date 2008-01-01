"Все возможно". Президент "Атлетико" не исключил подписание контракта с Месси

Ранее в стан "матрасников" перешел другой игрок каталонцев.

Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 10:25
Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал трансфер Луиса Суареса и его возможное воссоединение с Лионелем Месси. Как известно, оба сильно сдружились во время выступления в "Барселоне".

"В жизни нет ничего невозможного. Если Месси хочет играть с Суаресом, и у него есть энтузиазм - все возможно.

Переговоры с "Барселоной" по трансферу Суареса прошли отлично. Бартомеу - хороший друг и отличный человек. Сейчас в "Барселоне" дела идут не лучшим образом, но он сделал так, как было нужно. Трансфер не был сложным - Луис пришел туда, куда хотел", - цитирует Сересо Eurosport со ссылкой на Mundo Deportivo.

Напомним, что Суарес перешел из "Барселоны" в "Атлетико" на правах свободного агента, подписав контракт на два года. В первом матче в составе "матрасников" против "Гранады" (6:1) уругваец забил два мяча и отдал один ассист.
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Футбол Испания Месси Лионель Атлетико Мадрид Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 10:25
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