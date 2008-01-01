17-летний футболист "Барселоны" повторил достижение Месси

А каталонцы выиграли первый матч с новым тренером.

Ансу Фати. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 11:22
Каталонская "Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", ставшая для каталонцев первой в сезоне-2020/21, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Ансу Фати (15-я, 19-я минуты), также отличился Лионель Месси (35-я), реализовавший пенальти. Еще один мяч в свои ворота забил Пау Торреса (45-я).

Эта встреча стала первой официальной во главе "Барселоны" для Рональда Кумана, который в межсезонье сменил на посту главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена.

Как сообщается твиттер MisterChip, 17-летний Фати стал первым игроком за последние восемь лет, который оформил дубль за "Барселону" в стартовые 20 минут. Также он стал пятым игроком каталонского клуба по этому показателю. Ранее это делали Марти Вентольре (в 1933 году), Шандор Кочиш (1961), Лафос Бустильо (1969) и Лионель Месси (2012).

 
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Барселона Месси Лионель Куман Рональд
Футбол Испания
0
Сегодня 11:22
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