17-летний футболист "Барселоны" повторил достижение Месси

Каталонская "Барселона"
разгромила "Вильярреал"
в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", ставшая для каталонцев первой в сезоне-2020/21, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Ансу Фати
(15-я, 19-я минуты), также отличился Лионель Месси
(35-я), реализовавший пенальти. Еще один мяч в свои ворота забил Пау Торреса
(45-я).
Эта встреча стала первой официальной во главе "Барселоны" для Рональда Кумана
, который в межсезонье сменил на посту главного тренера "сине-гранатовых" Кике Сетьена.
Как сообщается твиттер MisterChip, 17-летний Фати стал первым игроком за последние восемь лет, который оформил дубль за "Барселону" в стартовые 20 минут. Также он стал пятым игроком каталонского клуба по этому показателю. Ранее это делали Марти Вентольре (в 1933 году), Шандор Кочиш (1961), Лафос Бустильо (1969) и Лионель Месси (2012).