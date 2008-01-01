"Реал" одержал волевую победу в матче с пятью голами и удалением

Игра проходила на выезде.

Фото: ФК "Реал"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 08:12
Мадридский "Реал" отметился непростой победой над "Бетисом" в третьем туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Севилье завершилась со счетом 3:2 в пользу "сливочных". При этом подопечные Зинедина Зидана уступали после первого тайма 1:2, но во второй 45-минутке сумели не только отыграться, но и добиться победного результата.

В составе гостей на 14-й и 82-й минутах голами отметились Федерико Вальверде и Серхио Рамос (с пенальти). Между ними на 48-й случился автогол в исполнении Эмерсона. У проигравших на 35-й и 37-й минутах отличились Аисса Манди и Вильям Карвалью. В то же время "Бетис" заканчивал игру в меньшинстве из-за удаления того же Эмерсона на 67-й минуте.



Таким образом, "Реал", набрав четыре балла в двух играх, расположился на пятом месте из 20, а "Бетис", сыграв на один матч больше, с шестью очками остался на второй позиции.

В следующем туре, 30 сентября, "Реал" дома примет "Вальядолид", а "Бетис" днем ранее в гостях встретится с "Хетафе".
Метки:
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Футбол Испания
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Сегодня 08:12
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