"Атлетико" официально объявил о переходе Луиса Суареса

Ранее от его услуг отказался новый тренер "Барселоны".

Луис Суарес. Фото: ФК "Атлетико"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 21:23
"Атлетико" (Мадрид) подписал контракт с экс-нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом, сообщается на сайте испанского клуба.

Отмечается, что игрок успешно прошел медосмотр, тогда как соглашение с ним было заключено на два года. 

У Суареса еще на один сезон действовал контракт с "Барселоной", но новый тренер каталонцев Рональд Куман объявил уругвайцу, что не рассчитывает на него в новом сезоне. В итоге, форвард и клуб приостановили сотрудничество по обоюдному согласию.

33-летний Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. В ее составе он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего форвард провел за "сине-гранатовых" 283 матча и забил 198 мячей.
Метки:
Футбол Барселона Испания Атлетико Мадрид
Футбол Испания
0
Сегодня 21:23
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