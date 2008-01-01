"Атлетико" официально объявил о переходе Луиса Суареса

"Атлетико"
(Мадрид) подписал контракт с экс-нападающим "Барселоны" Луисом Суаресом
, сообщается на сайте испанского клуба.
Отмечается, что игрок успешно прошел медосмотр, тогда как соглашение с ним было заключено на два года.
У Суареса еще на один сезон действовал контракт с "Барселоной", но новый тренер каталонцев Рональд Куман объявил уругвайцу, что не рассчитывает на него в новом сезоне. В итоге, форвард и клуб приостановили сотрудничество по обоюдному согласию.
33-летний Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. В ее составе он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего форвард провел за "сине-гранатовых" 283 матча и забил 198 мячей.