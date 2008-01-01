"Барселона" объявила о переходе Луиса Суареса в "Атлетико"

договорились о переходе нападающего сборной Уругвая по футболув мадридский клуб, сообщается на официальном сайте каталонцев."Атлетико" заплатит "Барселоне" шесть миллионов евро. Как отмечается на сайте мадридского клуба, переход 33-летнего футболиста будет оформлен при условии прохождения им медицинского осмотра.Ранее сообщалось, что уругваец, чей контракт с "Барселоной" должен был действовать еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения.Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего форвард провел за "Барселону" 283 матча и забил 198 мячей.