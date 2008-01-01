"Барселона" объявила о переходе Луиса Суареса в "Атлетико"

"Барселона"
и "Атлетико"
договорились о переходе нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса
в мадридский клуб, сообщается на официальном сайте каталонцев.
"Атлетико" заплатит "Барселоне" шесть миллионов евро. Как отмечается на сайте мадридского клуба, переход 33-летнего футболиста будет оформлен при условии прохождения им медицинского осмотра.
Ранее сообщалось, что уругваец, чей контракт с "Барселоной" должен был действовать еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения.
Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего форвард провел за "Барселону" 283 матча и забил 198 мячей.