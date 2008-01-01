"Барселона" объявила о переходе Луиса Суареса в "Атлетико"

Трансфер обойдется мадридцам в шесть миллионов евро.

Луис Суарес. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 09:20
"Барселона" и "Атлетико" договорились о переходе нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса в мадридский клуб, сообщается на официальном сайте каталонцев.

"Атлетико" заплатит "Барселоне" шесть миллионов евро. Как отмечается на сайте мадридского клуба, переход 33-летнего футболиста будет оформлен при условии прохождения им медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что уругваец, чей контракт с "Барселоной" должен был действовать еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего форвард провел за "Барселону" 283 матча и забил 198 мячей.
Метки:
Барселона Атлетико Мадрид Футбольные трансферы
Футбол Испания
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Сегодня 09:20
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