Суарес попрощался с одноклубниками и покинул базу "Барселоны" в слезах

Ожидается, что он останется в Ла Лиге.

Фото: Goal.com©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 20:48
Футболист "Барселоны" Луис Суарес попрощался с одноклубниками, передает Р-Спорт со ссылкой на Goal.com.

Прощание прошло на клубной базе, Суарес покинул ее в слезах.

Ранее сообщалось, что уругваец, чей контракт с "Барселоной" действует еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения. Ожидается, что нападающий станет игроком мадридского "Атлетико".

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего форвард провел за "Барсу" 283 матча, в которых забил 198 мячей.
Метки:
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Футбол Испания
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Сегодня 20:48
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