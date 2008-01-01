Суарес попрощался с одноклубниками и покинул базу "Барселоны" в слезах

Футболист "Барселоны" Луис Суарес
попрощался с одноклубниками, передает Р-Спорт
со ссылкой на Goal.com.
Прощание прошло на клубной базе, Суарес покинул ее в слезах.
Ранее сообщалось, что уругваец, чей контракт с "Барселоной" действует еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения. Ожидается, что нападающий станет игроком мадридского "Атлетико".
Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. В составе "сине-гранатовых" он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего форвард провел за "Барсу" 283 матча, в которых забил 198 мячей.