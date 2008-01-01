"Реал" потерял очки на старте нового сезона чемпионата Испании

Мадридский "Реал"
оступился в гостевом матче против "Реала Сосьедада"
в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 0:0.
"Сливочные" имели территориальное преимущество, но вырвать победу так и не сумели. Тем не менее набрали первый балл в сезоне, расположившись на десятом месте из 20. "Реал Сосьедад", заработав второе очко в сезоне, оказался на девятой позиции.
В первом туре подопечные Иманола Альгуасильи сыграли в гостях вничью 1:1 с "Вальядолидом". При этом мадридский клуб пропускал первый тур из-за небольшого отпуска, предоставленного в результате позднего завершения предыдущего сезона по причине доигровки в августе еврокубков.
В следующем туре, 27 сентября, "Реал Сосьедад" в гостях встретится с "Эльче", а мадридский "Реал" на выезде сыграет с "Бетисом".