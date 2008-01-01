"Реал" потерял очки на старте нового сезона чемпионата Испании

Случилось это на выезде.

Фото: ФК "Реал" (Мадрид)©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 07:18
Мадридский "Реал" оступился в гостевом матче против "Реала Сосьедада" в рамках второго тура чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 0:0.

"Сливочные" имели территориальное преимущество, но вырвать победу так и не сумели. Тем не менее набрали первый балл в сезоне, расположившись на десятом месте из 20. "Реал Сосьедад", заработав второе очко в сезоне, оказался на девятой позиции.



В первом туре подопечные Иманола Альгуасильи сыграли в гостях вничью 1:1 с "Вальядолидом". При этом мадридский клуб пропускал первый тур из-за небольшого отпуска, предоставленного в результате позднего завершения предыдущего сезона по причине доигровки в августе еврокубков.

В следующем туре, 27 сентября, "Реал Сосьедад" в гостях встретится с "Эльче",  а мадридский "Реал" на выезде сыграет с "Бетисом".
Метки:
Футбол Ла Лига Испания Реал Мадрид
Футбол Испания
0
Сегодня 07:18
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