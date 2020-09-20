Президент "Барселоны" высказался о конфликте с Месси

Фанаты "Барселоны"
объявили вотум недоверия нынешнему президенту клуба Жозепу Бартомеу
, конфликтующему с лидером "сине-гранатовых" Лионелем Месси
, сообщает Marca
.
Но, несмотря на это, Бартомеу не хочет уходить со своего поста. А по поводу ситуации с Месси он высказался в следующем ключе: "Я не буду вступать ни в какие споры с капитаном. Это вещи, которые нужно обсуждать дома. Мы должны поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами, он лучший игрок в мире и должен быть дома".
Отметим, что Месси планировал покинуть каталонский клуб летом. Но позже принял решение продолжить карьеру в родной команде.
При этом новым главным тренером "сине-гранатовых" стал
57-летний нидерландец Рональд Куман, сменивший на этом посту 61-летнего испанца Кике Сетьена, которого уволили
после крупного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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