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Президент "Барселоны" высказался о конфликте с Месси

Болельщики хотят отставки первого руководителя.

Президент "Барселоны" высказался о конфликте с Месси
Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
0
Фанаты "Барселоны" объявили вотум недоверия нынешнему президенту клуба Жозепу Бартомеу, конфликтующему с лидером "сине-гранатовых" Лионелем Месси, сообщает Marca.

Но, несмотря на это, Бартомеу не хочет уходить со своего поста. А по поводу ситуации с Месси он высказался в следующем ключе: "Я не буду вступать ни в какие споры с капитаном. Это вещи, которые нужно обсуждать дома. Мы должны поздравить себя с тем, что Месси все еще с нами, он лучший игрок в мире и должен быть дома".

Отметим, что Месси планировал покинуть каталонский клуб летом. Но позже принял решение продолжить карьеру в родной команде.

При этом новым главным тренером "сине-гранатовых" стал 57-летний нидерландец Рональд Куман, сменивший на этом посту 61-летнего испанца Кике Сетьена, которого уволили после крупного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

 

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Метки:
Футбол Испания Барселона Месси Лионель Ла Лига

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