Куман высказался о конфликте Месси с клубом

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
рассказал о ситуации с аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси
, который, несмотря на многочисленные слухи, решил продолжить карьеру в родном клубе.
"По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси с клубом. С тех пор я разговариваю с ним, и мы будем продолжать работать", - приводит слова Кумана "Чемпионат"
со ссылкой на Fox Sports.
Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил "Барселону" о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. "Сине-гранатовые" отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере 700 миллионов евро. В конце концов 33-летний форвард решил не судиться и остаться в команде.
57-летний Куман возглавил каталонцев 19 августа, подписав двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за них с 1989 по 1995 год, а в 1998 и 1999 работал ассистентом.
В "Барселоне" нидерландец сменил 61-летнего испанца Кике Сетьена, которого уволили
после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.