Месси оскорбил соперника во время товарищеского матча

Капитан "Барселоны" Лионель Месси
обозвал игрока "Химнастика" Хавьера Рибельеса
придурком во время контрольной игры, сообщает Eurosport
со ссылкой на Marca и El Chiringuito TV.
12 сентября каталонский клуб победил "Химнастик" со счетом 3:1. У победителей голами отметились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Филиппе Коутиньо.
В одном из эпизодов Месси не сдержал эмоций и оскорбил одного из футболистов соперника - Рибельеса. "Во время нашей стычки Месси сказал мне: "Перестань меня пинать, придурок", - рассказал Рибельес.
Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября. Матч первого тура между "Барселоной" и "Эльче" был перенесен на неопределенный срок.
Отметим, что в межсезонье муссировались слухе об уходе Месси и "Барселоны". В частности, сообщалось о его переходе в английский "Манчестер Сити". Однако аргентинец решил продолжить карьеру в родном клубе.