Месси оскорбил соперника во время товарищеского матча

Всего было забито четыре гола.

Фото: ФК "Барселона"©
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси обозвал игрока "Химнастика" Хавьера Рибельеса придурком во время контрольной игры, сообщает Eurosport со ссылкой на Marca и El Chiringuito TV.

12 сентября каталонский клуб победил "Химнастик" со счетом 3:1. У победителей голами отметились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Филиппе Коутиньо.

В одном из эпизодов Месси не сдержал эмоций и оскорбил одного из футболистов соперника - Рибельеса. "Во время нашей стычки Месси сказал мне: "Перестань меня пинать, придурок", - рассказал Рибельес.

Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября. Матч первого тура между "Барселоной" и "Эльче" был перенесен на неопределенный срок.

Отметим, что в межсезонье муссировались слухе об уходе Месси и "Барселоны". В частности, сообщалось о его переходе в английский "Манчестер Сити". Однако аргентинец решил продолжить карьеру в родном клубе.
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Футбол Испания
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Сегодня 20:48
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