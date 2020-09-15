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"Сыграли против мадридского "Реала". Казахстанский вратарь из академии "Кайрата" - о дебюте за испанский клуб

Он рассказал о матчах за клуб.

"Сыграли против мадридского "Реала". Казахстанский вратарь из академии "Кайрата" - о дебюте за испанский клуб
Роман Левин (справа). Фото из личного ахива
Новости спорта Футбол Испания
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17-летний казахстанский вратарь Роман Левин, подписавший контракт с клубом четвертого дивизиона чемпионата Испании ФК "Торрент", дебютировал за свою команду. В комментарии корреспонденту Vesti.kz бывший игрок академии алматинского "Кайрата" объяснил, чем отличаются игры за молодежную и взрослую команды, а также рассказал о подготовке к сезону.

"Я дебютировал в товарищеском матче за свою новую команду на прошлой неделе против "Олимпик де Хатива" (1:1). Эта команда имеет огромный опыт игры в Терсере (четвертый дивизион) и в Сегунде Б (третий по силе дивизион в Испании), также шесть лет назад они сыграли против мадридского "Реала" в Кубке Короля.


Вторую игру я провел против дублирующего состава "Вильярреала" (0:0), которые считаются одними из лидеров нашей группы в четвертом дивизионе.

В обоих матчах я провел около 15 минут и доволен своей игрой. Ритм взрослой команды сильно отличается от ритма молодежных коллективов, но я постепенно начинаю привыкать.

Также стоит поблагодарить тренерский штаб, а именно главного тренера Санти Марина и тренера по вратарям Давида Санчиса Кастильо за предоставленную возможность и за доверие, ведь оба матча были тяжелыми и прошли против сильных соперников.

Для меня это бесценный опыт и дополнительная мотивация совершенствоваться и показывать положительные результаты на футбольном поле.

В эти выходные я играл за команду в возрастной категории до 19 лет. Встречались на выезде с клубом "Сьюдад де Валенсия" и выиграли 5:1.

Сезон начнется 18 октября, в данный момент мы ведем активную подготовку к нему, тренировки проходят ежедневно, каждые выходные у нас игры.

На следующей неделе команда U-19 сыграет против академии "Валенсии", а первая команда проведет игры с "Куарт-де-Поблет"  и ФК "Кастельон" "Б", - заявил Левин.



Напомним, Левин подписал контракт с клубом до конца сезона-2020/21. Соглашение рассчитано на последующую пролонгацию по схеме "1+1".

Его команда базируется в городе Торренте, который входит в провинцию Валенсия. Клуб впервые за 27 лет вышел в четвертый дивизион.

Казахстанский футболист, тренировавшийся на родине в академии "Кайрата" и АИФА, в текущем сезоне будет участвовать в соревнованиях за старшую команду до 19 лет, которая выступает в соревнованиях в высшей областной лиги, и намерен привлекаться к составу, который сыграет в четвертом дивизионе.

 

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Метки:
Испания Сборная РК по футболу Кайрат ФК Реал Мадрид

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