Месси остался капитаном "Барселоны"

Нападающий Лионель Месси
останется капитаном "Барселоны"
в сезоне-2020/21, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Капитанскую повязку в новом сезоне смогут также носить Серхио Бускетс, Жерар Пике
и Серджи Роберто
(в соответствующей очередности). Эти четыре футболиста будут капитанами "сине-гранатовых" третий сезон подряд.
Месси является первым капитаном "Барселоны" после ухода Андреса Иньесты в 2018 году.
Ранее в сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за "Барселону". Этому предшествовали сообщения в СМИ о том, что 33-летний аргентинец сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт и что он хочет перейти в английский "Манчестер Сити".