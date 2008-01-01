Месси остался капитаном "Барселоны"

Ранее аргентинец хотел уйти из клуба.

Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Испания
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Вчера 23:54
Нападающий Лионель Месси останется капитаном "Барселоны" в сезоне-2020/21, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Капитанскую повязку в новом сезоне смогут также носить Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто (в соответствующей очередности). Эти четыре футболиста будут капитанами "сине-гранатовых" третий сезон подряд.

Месси является первым капитаном "Барселоны" после ухода Андреса Иньесты в 2018 году.

Ранее в сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за "Барселону". Этому предшествовали сообщения в СМИ о том, что 33-летний аргентинец сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт и что он хочет перейти в английский "Манчестер Сити".
Метки:
Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Вчера 23:54
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