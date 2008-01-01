Месси остался капитаном "Барселоны"

Нападающийостанется капитаномв сезоне-2020/21, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.Капитанскую повязку в новом сезоне смогут также носить(в соответствующей очередности). Эти четыре футболиста будут капитанами "сине-гранатовых" третий сезон подряд.Месси является первым капитаном "Барселоны" после ухода Андреса Иньесты в 2018 году.Ранее в сентябре Месси заявил, что принял решение продолжить выступать за "Барселону". Этому предшествовали сообщения в СМИ о том, что 33-летний аргентинец сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт и что он хочет перейти в английский "Манчестер Сити".