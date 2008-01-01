"Барселона" нацелилась на одного из самых дорогих игроков итальянского клуба

"Барселона"
хочет подписать нидерландского защитника "Интера" Стефан де Врея
. Об этом сообщают испанские СМИ.
При этом итальянский клуб не собирается расставаться с одним из ключевых своих футболистов. Но, несмотря на это, каталонцы решили все равно попытаться переманить его в свой состав.
28-летний де Врей выступает за "Интер" с 2018 года. До этого защищал цвета "Лацио" и роттердамский "Фейеноорд". Нынешняя рыночная стоимость защитника оценивается в 60 миллионов евро (данные Transfermarkt).
В "Интере" де Врей является одним из самых дорогих игроков. Дороже нидерландца стоят только 27-летний Ромелу Лукаку (85 миллионов евро) и 22-летний Лаутаро Мартинес (70 миллионов евро).