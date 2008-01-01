"Реал" придумал способ избавиться от Гарета Бэйла

Мадридский "Реал"
намерен избавиться от валлийского нападающего Гарета Бэйла
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Как сообщает The Telegraph, "королевский клуб" готов платить форварду половину зарплаты в случае его перехода в другой клуб. Валлиец является самым высокооплачиваемым игроком "Реала" с зарплатой 17 миллионов евро в год.
По данным источника, интерес к Бэйлу проявляют несколько клубов английской премьер-лиги. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из "Тоттенхэма". Сумма трансфера составила 101 миллион евро. В прошлом сезоне 31-летний валлиец принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 - в основном составе), в которых забил два гола и отдал две передачи.