Месси приступил к тренировкам "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси
приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба испанского клуба.
"Первая тренировка дня. Лео Месси, Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Френки де Йонг и Ансу Фати тренируются в группе", - говорится в сообщении команды в Twitter.
Ранее ходили слухи о том, что Месси после поражения "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов захотел покинуть "сине-гранатовых" и перейти в английский "Манчестер Сити". Однако 4 сентября аргентинец заявил
, что останется в каталонском клубе.
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. В ее составе становился десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету форварда шесть "Золотых мячей".