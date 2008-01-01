Месси приступил к тренировкам "Барселоны"

За "сине-гранатовых" он играет с 2004 года.

Лионель Месси. Фото: Depositphotos©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 16:34
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба испанского клуба.

"Первая тренировка дня. Лео Месси, Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Френки де Йонг и Ансу Фати тренируются в группе", - говорится в сообщении команды в Twitter. Ранее ходили слухи о том, что Месси после поражения "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов захотел покинуть "сине-гранатовых" и перейти в английский "Манчестер Сити". Однако 4 сентября аргентинец заявил, что останется в каталонском клубе. 

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. В ее составе становился десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету форварда шесть "Золотых мячей".
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Футбол Испания Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 16:34
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