Стали известны планы нового тренера "Барселоны" на Месси

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
определился с ролью в команде для нападающего Лионеля Месси
, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, наставник намерен использовать аргентинца на позиции ложного правого вингера. Куман рассчитывает на то, что Месси сконцентрируется на атаке, не будет опускаться в полузащиту для получения мяча, а станет ждать передач от партнеров. Кроме того, тренер собирается освободить форварда от большей части оборонительной работы.
4 сентября Месси заявил, что останется
в "Барселоне". По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде. До этого футболист встречался с Куманом и остался недоволен его планом развития клуба.
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Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. В составе "Барселоны" он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".