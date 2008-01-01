Стали известны планы нового тренера "Барселоны" на Месси

Аргентинец решил остаться в клубе.

Фото: twitter.com/FCBarcelona
Новости спорта Футбол Испания
0
Сегодня 20:20
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман определился с ролью в команде для нападающего Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, наставник намерен использовать аргентинца на позиции ложного правого вингера. Куман рассчитывает на то, что Месси сконцентрируется на атаке, не будет опускаться в полузащиту для получения мяча, а станет ждать передач от партнеров. Кроме того, тренер собирается освободить форварда от большей части оборонительной работы.

4 сентября Месси заявил, что останется в "Барселоне". По его словам, он не был счастлив в клубе и хотел уйти, однако из-за правовых споров по контракту принял решение остаться в команде. До этого футболист встречался с Куманом и остался недоволен его планом развития клуба.

Новый тренер "Барселоны" определился с лишними игроками и заменой Суаресу

Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. В составе "Барселоны" он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".
Метки:
Куман Рональд Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 20:20
© 2008 - 2020 ТОО «EML»