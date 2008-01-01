У "Барселоны" возникли разногласия с новым тренером

В команду он пришел в августе.

Рональд Куман. Фото: ФК "Барселона"©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 20:30
Между руководством "Барселоны" и главным тренером команды Рональдом Куманом возникли разногласия относительно трансферных целей на это межсезонье.

Как сообщает журналист Тоби Альтшэффль в твиттере, боссы "сине-гранатовых" собираются вернуть воспитанника клуба Тьяго Алькантару, выразившего желание покинуть "Баварию". Куман, в свою очередь, хочет видеть в команде хавбека "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, с которым хорошо знаком по сборной Нидерландов.

Отмечается, что "Барселона" оказывает давление на тренера и намерена переубедить его. Более того, каталонцы сделали первый шаг к приобретению Тьяго и уже связались с его представителями.

Ранее сообщалось, что Тьяго может перейти в "Ливерпуль" только в случае продажи Вейналдума в "Барселону".

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57-летний Куман возглавил "Барселону" 19 августа, подписав двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за клуб с 1989 по 1995 год, а в 1998-м и 1999-м работал ассистентом.

В "Барселоне" Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили после поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. 
Метки:
Барселона Куман Рональд Футбольные трансферы Бавария Ливерпуль
Футбол Испания
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Сегодня 20:30
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