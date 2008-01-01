У "Барселоны" возникли разногласия с новым тренером

Между руководством "Барселоны"
и главным тренером команды Рональдом Куманом
возникли разногласия относительно трансферных целей на это межсезонье.
Как сообщает
журналист Тоби Альтшэффль в твиттере, боссы "сине-гранатовых" собираются вернуть воспитанника клуба Тьяго Алькантару
, выразившего желание покинуть "Баварию". Куман, в свою очередь, хочет видеть в команде хавбека "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума,
с которым хорошо знаком по сборной Нидерландов.
Отмечается, что "Барселона" оказывает давление на тренера и намерена переубедить его. Более того, каталонцы сделали первый шаг к приобретению Тьяго и уже связались с его представителями.
Ранее сообщалось, что Тьяго может перейти в "Ливерпуль" только в случае продажи Вейналдума в "Барселону".
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57-летний Куман возглавил "Барселону" 19 августа, подписав двухлетний контракт. В качестве футболиста он выступал за клуб с 1989 по 1995 год, а в 1998-м и 1999-м работал ассистентом.
В "Барселоне" Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили после поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.