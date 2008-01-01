"Барселона" послала медицинскую бригаду к Месси домой для взятия теста на коронавирус

Футболист "Барселоны" Лионель Месси сдал тест на коронавирус, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой Ole.

Клуб послал медицинскую бригаду к Месси домой для взятия теста. Если его результат будет отрицательным, то в понедельник футболист приступит к тренировкам с "Барселоной".

Ранее появилась информация, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть действующий контракт. Месси после объяснений своих юристов хотел по согласованию с "Барселоной" расторгнуть договор, но позиция клуба заключалась в том, что футболист может это сделать только через суд. В пятницу аргентинец заявил, что продолжит выступать за "Барселону".

Месси из-за этой ситуации не тренировался с "Барселоной". Ожидалось, что аргентинец появится на базе клуба в субботу и сдаст тест на коронавирус, но этого не произошло. Клуб не будет штрафовать футболиста за пропуск тренировок.