Месси разочаровался в своих одноклубниках

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси
разочарован отсутствием поддержки со стороны партнеров по команде, сообщает Eurosport
со ссылкой на El Transistor и радиостанцию Onda Cero.
Отмечается, что 33-летний Месси выразил недовольство поведением одноклубников, которые не приняли его сторону в конфликте с президентом "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу. Аргентинца задело отсутствие сообщений со словами поддержки.
Ранее в прессе муссировались слухи о том, что форвард вот-вот покинет состав "сине-гранатовых" и подпишет контракт с английским "Манчестер Сити". Но на днях он заявил
, что доработает с "Барселоной" до конца контракт, который истекает летом 2021 года.
Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за нее. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, является шестикратным обладателем "Золотого мяча".