Месси разочаровался в своих одноклубниках

Аргентинец решил остаться в команде.

Лионель Месси. Фото: barcelonafc.ru©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 13:59
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси разочарован отсутствием поддержки со стороны партнеров по команде, сообщает Eurosport со ссылкой на El Transistor и радиостанцию Onda Cero.

Отмечается, что 33-летний Месси выразил недовольство поведением одноклубников, которые не приняли его сторону в конфликте с президентом "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу. Аргентинца задело отсутствие сообщений со словами поддержки.

Ранее в прессе муссировались слухи о том, что форвард вот-вот покинет состав "сине-гранатовых" и подпишет контракт с английским "Манчестер Сити". Но на днях он заявил, что доработает с "Барселоной" до конца контракт, который истекает летом 2021 года.

Месси дебютировал в составе первой команды "Барселоны" в 2004 году и с тех пор неизменно выступает за нее. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и шесть раз Кубок страны, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
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Футбол Испания Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
0
Сегодня 13:59
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