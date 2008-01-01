"Барселона" приготовила более 50 миллионов евро за двух новых игроков

Один из них играет во Франции.

Мемфис Депай. Фото: readfootball.com©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 12:37
"Барселона" намерена укрепить состав в нынешнее трансферное окно. Главный тренер команды Рональд Куман ратует за приглашение двух игроков, с которыми знаком по работе в сборной Голландии, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо. 

Речь идет о полузащитнике "Ливерпуля" Джини Вайналдуме и хавбеке "Лиона" Мемфисе Депае. Ожидается, что в скором времени каталонский клуб сделает предложения по обоим игрокам. 

Причем за двоих игроков "Барса" готова заплатить 50-55 миллионов евро.

В прошлом сезоне 29-летний Вайналдум провел 47 матчей на клубном уровне и забил шесть голов. Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года.

В минувшем сезоне 26-летний Депай провел 22 матча, забил 15 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с французским клубом истекает в июне 2021-го.

В "Барселоне" 57-летний Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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Футбол Испания
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Сегодня 12:37
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