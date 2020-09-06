"Барселона" приготовила более 50 миллионов евро за двух новых игроков

"Барселона"
намерена укрепить состав в нынешнее трансферное окно. Главный тренер команды Рональд Куман
ратует за приглашение двух игроков, с которыми знаком по работе в сборной Голландии, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
Речь идет о полузащитнике "Ливерпуля" Джини Вайналдуме
и хавбеке "Лиона" Мемфисе Депае
. Ожидается, что в скором времени каталонский клуб сделает предложения по обоим игрокам.
Причем за двоих игроков "Барса" готова заплатить 50-55 миллионов евро.
В прошлом сезоне 29-летний Вайналдум провел 47 матчей на клубном уровне и забил шесть голов. Его нынешний контракт истекает в июне 2021 года.
В минувшем сезоне 26-летний Депай провел 22 матча, забил 15 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с французским клубом истекает в июне 2021-го.
В "Барселоне" 57-летний Куман сменил 61-летнего Кике Сетьена, которого уволили
после крупного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне