Президента "Барселоны" заподозрили в отмывании денег

Он занимает пост с 2014 года.

Жозеп Мария Бартомеу. Фото: ЕРА©
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 15:49
Руководство "Барселоны" во главе с президентом Жозепом Марией Бартомеу подозревается в коррупции, сообщает Eurosport со ссылкой на AS.

Каталонская полиция заинтересовалась сделкой с консалтинговой компанией I3 Ventures, которой "Барселона" платила за работу в соцсетях для улучшения имиджа Бартомеу и дискредитации некоторых игроков, включая Лионеля Месси и Жерара Пике.

Подозрения у правоохранительных органов вызвала выплаченная надбавка в размере около 600 процентов. Аудит, выполненный еще в апреле компанией PWC, также показал, что стоимость работы I3 Ventures была оценена чрезмерно.

Компания получила от клуба 980 тысяч евро, а компании-партнеры берут за аналогичные услуги от 120 до 150 тысяч евро.

Боссов клуба вызвали в полицию для дачи показаний, в офисах команды были проведены проверки.

57-летний Бартомеу занимает пост с 2014 года. В сезоне-2019/20 "Барселона" не выиграла ни одного титула и завершила кампанию в Лиге чемпионов крупным поражением 2:8 от "Баварии" на стадии четвертьфинала.

Ранее отмечалось, что именно из-за Бартомеу и его трансферной политики Месси хочет уйти из испанской команды. При этом президент клуба заявил о готовности покинуть свой пост, если футболист публично объявит, что останется в "Барселоне". Главным претендентом на покупку игрока считается английский "Манчестер Сити", который приготовил 100 миллионов евро и определил трех игроков для сделки по аргентинскому нападающему.
Метки:
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Футбол Испания
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Сегодня 15:49
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