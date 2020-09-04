Президента "Барселоны" заподозрили в отмывании денег

Руководство "Барселоны"
во главе с президентом Жозепом Марией Бартомеу
подозревается в коррупции, сообщает Eurosport
со ссылкой на AS.
Каталонская полиция заинтересовалась сделкой с консалтинговой компанией I3 Ventures, которой "Барселона" платила за работу в соцсетях для улучшения имиджа Бартомеу и дискредитации некоторых игроков, включая Лионеля Месси
и Жерара Пике
.
Подозрения у правоохранительных органов вызвала выплаченная надбавка в размере около 600 процентов. Аудит, выполненный еще в апреле компанией PWC, также показал, что стоимость работы I3 Ventures была оценена чрезмерно.
Компания получила от клуба 980 тысяч евро, а компании-партнеры берут за аналогичные услуги от 120 до 150 тысяч евро.
Боссов клуба вызвали в полицию для дачи показаний, в офисах команды были проведены проверки.
57-летний Бартомеу занимает пост с 2014 года. В сезоне-2019/20 "Барселона" не выиграла ни одного титула и завершила кампанию в Лиге чемпионов крупным поражением 2:8 от "Баварии" на стадии четвертьфинала.
Ранее отмечалось, что именно из-за Бартомеу и его трансферной политики Месси хочет уйти из испанской команды. При этом президент клуба заявил о готовности покинуть
свой пост, если футболист публично объявит, что останется в "Барселоне". Главным претендентом на покупку игрока считается английский "Манчестер Сити", который приготовил 100 миллионов евро и определил
трех игроков для сделки по аргентинскому нападающему.
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