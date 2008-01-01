"Барселона" заинтересовалась одноклубником Зайнутдинова

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич
может продолжить карьеру в "Барселоне"
, сообщает 24 Hara.
По сведениям источника, 22-летним хорватом заинтересовался Рональд Куман
, который недавно возглавил каталонский клуб. Голландский специалист работал с Влашичем в английском "Эвертоне"
.
Отмечается, что стоимость выкупа в 35 миллионов евро может осложнить переговоры.
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне хорват сыграл в 29 матчах РПЛ, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.
В текущем сезоне Влашич провел четыре матча в РПЛ, в которых забил три гола и сделал два ассиста. Контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, в августе ЦСКА приобрел футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
. Хавбек подписал контракт на пять лет и уже успел провести две игры.