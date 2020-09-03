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"Барселона" заинтересовалась одноклубником Зайнутдинова

Он хорошо знаком наставнику каталонцев.

"Барселона" заинтересовалась одноклубником Зайнутдинова
Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Испания
0
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает 24 Hara.

По сведениям источника, 22-летним хорватом заинтересовался Рональд Куман, который недавно возглавил каталонский клуб. Голландский специалист работал с Влашичем в английском "Эвертоне".

Отмечается, что стоимость выкупа в 35 миллионов евро может осложнить переговоры.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В прошлом сезоне хорват сыграл в 29 матчах РПЛ, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

В текущем сезоне Влашич провел четыре матча в РПЛ, в которых забил три гола и сделал два ассиста. Контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в августе ЦСКА приобрел футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Хавбек подписал контракт на пять лет и уже успел провести две игры.

 

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Метки:
Барселона ЦСКА Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу

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