"Барселона" определилась со стоимостью Месси

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси
может покинуть команду за значительно меньшую сумму, чем отступные в его контракте, которые составляют 700 миллионов евро.
Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к ситуации источник, существует вероятность, что каталонский клуб в итоге отпустит своего капитана за 100 миллионов евро.
2 сентября сообщалось о встрече президента "сине-гранатовых" Хосепа Бартомеу
и отца футболиста Хорхе Месси
. Отмечалось, что сторонам не удалось прийти к соглашению.
Главный претендент на игрока - "Манчестер Сити"
. Сообщалось, что Месси договорился
о контракте с "горожанами" на 700 миллионов евро.
Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.
Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".