"Барселона" определилась со стоимостью Месси

Ранее каталонцы хотели отпустить капитана только за отступные в 700 миллионов евро.

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 16:12
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси может покинуть команду за значительно меньшую сумму, чем отступные в его контракте, которые составляют 700 миллионов евро.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к ситуации источник, существует вероятность, что каталонский клуб в итоге отпустит своего капитана за 100 миллионов евро.

2 сентября сообщалось о встрече президента "сине-гранатовых" Хосепа Бартомеу и отца футболиста Хорхе Месси. Отмечалось, что сторонам не удалось прийти к соглашению.

Главный претендент на игрока - "Манчестер Сити". Сообщалось, что Месси договорился о контракте с "горожанами" на 700 миллионов евро.

Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.

Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".
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Барселона Месси Лионель
Футбол Испания
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Сегодня 16:12
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