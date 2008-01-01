Появились новые подробности о будущем Месси в "Барселоне"

Испанский портал Football Espana со ссылкой на аргентинское издание TyC Sports раскрывает подробности о том, где продолжит карьеру 33-летний капитан "Барселоны" Лионель Месси
, сообщает "Чемпионат"
.
Так, согласно появившейся информации, существует 90 процентная вероятность того, что аргентинец решит выполнить оставшуюся часть своего контракта с "Барселоной" до лета 2021 года. Именно, четверг, 3 сентября, может стать решающим днем в вопросе будущего для игрока.
Ранее Месси сообщил руководству о желании покинуть клуб. "Манчестер Сити" являлся главным претендентом в борьбе за нападающего. Однако каталонская команда делала все возможное, чтобы в своем составе сохранить звездного игрока. В частности, президент "сине-гранатовых" Жозеп Мария Бартомеу был готов
покинуть свой пост, если футболист решился бы продолжит карьеру в "Барселоне".