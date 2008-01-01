Отец Месси высказался о будущем сына в "Барселоне"

Хорхе Месси, отец капитана "Барселоны" Лионеля Месси, заявил, что ему сложно представить, что его сын останется в составе каталонского футбольного клуба, сообщает агентство "Р-Спорт".

На минувшей неделе появилась информация, что Месси сообщил "Барселоне" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает в 2021 году. По данным СМИ, 33-летний нападающий также заявил о желании перейти в английский "Манчестер Сити". Другими претендентами на аргентинца в СМИ называются французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Ювентус". Хорхе Месси, который представляет интересы сына, в среду проведет встречу с руководством "Барселоны" для решения проблемы с его переходом.

Отец Месси, слова которого цитирует L'Equipe, оценил нынешнюю ситуацию по переходу сына в другой клуб как трудную. На вопрос, каким он видит будущее в "Барсе", Хорхе ответил: "Тяжело, тяжело". Кроме того, Хорхе Месси сообщил, что не знает, покинет ли Месси "Барсу", и что не разговаривал с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

В воскресенье стало известно, что Месси не прибыл в расположение "Барселоны" для того, чтобы сдать тест на коронавирус. В понедельник сообщалось, что Месси не планирует тренироваться с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" начал подготовку к презентации Лионеля Месси в качестве новичка "горожан".