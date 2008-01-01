Новый тренер "Барселоны" вернул правило Гвардиолы

В минувшем сезон каталонцы остались без трофеев.

Рональд Куман. Фото: ФК "Барселона"
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 15:25
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман решил повысить дисциплину в команде, сообщает Sport.es.

Отныне все игроки каталонского клуба должны приезжать на базу за час до начала рабочего процесса.

Впервые это правило было введено Хосепом Гвардиолой, который возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Однако с приходом других тренеров это требование перестало соблюдаться. Теперь Куман снова ввел жесткость в расписание.

В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
Метки:
Барселона Куман Рональд Гвардиола Хосеп
Футбол Испания
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Сегодня 15:25
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