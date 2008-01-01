Новый тренер "Барселоны" вернул правило Гвардиолы

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман
решил повысить дисциплину в команде, сообщает Sport.es.
Отныне все игроки каталонского клуба должны приезжать на базу за час до начала рабочего процесса.
Впервые это правило было введено Хосепом Гвардиолой
, который возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Однако с приходом других тренеров это требование перестало соблюдаться. Теперь Куман снова ввел жесткость в расписание.
В минувшем сезоне "Барселона" не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.