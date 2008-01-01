Месси назвали предателем за желание покинуть "Барселону"

Испанский журналист Эду Агирре раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси
за желание покинуть "Барселону"
, сообщает "Чемпионат
".
"Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает "Барселону", бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики "Барселоны" этого не заслуживают", - приводит слова Агирре Marca.
Контракт Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Футболист не явился в расположение команды, чтобы сдать тест на коронавирус.
Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.
Ранее сообщалось, что Месси договорился
о личном контракте с "Манчестер Сити"
. Стороны согласовали пятилетнее соглашение на сумму 700 миллионов евро.
"Барселона" выставила цену на Месси
Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".