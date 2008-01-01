Месси назвали предателем за желание покинуть "Барселону"

Форвард уже договорился с новым клубом.

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Испания
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Сегодня 12:00
Испанский журналист Эду Агирре раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за желание покинуть "Барселону", сообщает "Чемпионат".

"Для меня Месси совершает величайшее предательство в истории футбола. Месси бросает "Барселону", бежит с тонущего корабля. Он не должен уходить сейчас. Болельщики "Барселоны" этого не заслуживают", - приводит слова Агирре Marca.

Контракт Месси с "Барселоной" действует до 30 июня 2021 года. Футболист не явился в расположение команды, чтобы сдать тест на коронавирус.

Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев.

Ранее сообщалось, что Месси договорился о личном контракте с "Манчестер Сити". Стороны согласовали пятилетнее соглашение на сумму 700 миллионов евро.

"Барселона" выставила цену на Месси

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".
Метки:
Месси Лионель Барселона
Футбол Испания
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Сегодня 12:00
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