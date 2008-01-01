Месси согласовал контракт с "Манчестер Сити" на 700 миллионов евро

Нападающий каталонскойи сборной Аргентиныдоговорился об условиях личного контракта с английским, утверждает Daily Record.По данным источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на общую сумму 700 миллионов евро. Футболисту предложили долю в компании City Football Group, которая управляет "Манчестер Сити", в качестве частичной оплаты.Впрочем, существуют сложности, связанные с оценкой стоимости этой компании, поэтому аргентинец может предпочесть вознаграждение деньгами.Месси намерен покинуть "Барселону" и не собирается готовиться к сезону в составе "сине-гранатовых". В клубе, в свою очередь, надеются, что аргентинец изменит решение и присоединится к партнерам.Желание покинуть "Барселону" Месси выразил после разгрома от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне каталонцы остались без трофеев. Аргентинец сыграл в 44 матчах, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны и четыре раза - Лигу чемпионов. Аргентинец является шестикратным обладателем "Золотого мяча".