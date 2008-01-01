Форвард "Барселоны" отреагировал на новость о намерении взять игровой номер Месси

Датский футболист "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт
опроверг информацию о том, что просил у руководства десятый номер в случае ухода капитана Лионеля Месси
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"Что эти люди о себе возомнили? Конечно, я не ходил к руководству и не просил номер Месси. Это было бы большим неуважением. Мне и правда кажется, что люди, которые выдумывают такие истории, много кого не уважают.
О Месси сейчас много всего пишут, и я не понимаю, что происходит. Могу лишь сказать, что он отличный футболист и человек, с которым приятно находиться в одной команде. Без лишних слов ясно, что это за игрок, он демонстрирует это каждые выходные.
Лео - один из лучших футболистов в истории. Конечно, его уход станет потерей для клуба. Надеюсь, что это не произойдет, но я не знаю, что сейчас творится в клубе. Не хотел бы комментировать слухи, о которых я ничего не знаю", - приводит слова игрока Eurosport со ссылкой на его интервью датской газете BT.
Напомним, ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец сообщил руководству "Барселоны" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает летом 2021 года. Основным претендентом на покупку Месси считается "Манчестер Сити".