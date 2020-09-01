Форвард "Барселоны" отреагировал на новость о намерении взять игровой номер Месси

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Форвард "Барселоны" отреагировал на новость о намерении взять игровой номер Месси

На аргентинца претендует "Манчестер Сити".

Форвард "Барселоны" отреагировал на новость о намерении взять игровой номер Месси
Мартин Брэйтуэйт. Фото: sport.fakty.ua©
Новости спорта Футбол Испания
0
Датский футболист "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт опроверг информацию о том, что просил у руководства десятый номер в случае ухода капитана Лионеля Месси.

"Что эти люди о себе возомнили? Конечно, я не ходил к руководству и не просил номер Месси. Это было бы большим неуважением. Мне и правда кажется, что люди, которые выдумывают такие истории, много кого не уважают.

О Месси сейчас много всего пишут, и я не понимаю, что происходит. Могу лишь сказать, что он отличный футболист и человек, с которым приятно находиться в одной команде. Без лишних слов ясно, что это за игрок, он демонстрирует это каждые выходные.

Лео - один из лучших футболистов в истории. Конечно, его уход станет потерей для клуба. Надеюсь, что это не произойдет, но я не знаю, что сейчас творится в клубе. Не хотел бы комментировать слухи, о которых я ничего не знаю", - приводит слова игрока Eurosport со ссылкой на его интервью датской газете BT.

Напомним, ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец сообщил руководству "Барселоны" о желании расторгнуть контракт, срок действия которого истекает летом 2021 года. Основным претендентом на покупку Месси считается "Манчестер Сити".

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Барселона Испания Месси Лионель

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:23
Футбол

Форвард "Барселоны" отреагировал на новость о намерении взять игровой номер Месси
Вчера
23:25
Футбол

Названы даты матчей между "Барселоной" и "Реалом" в Ла Лиге
Вчера
20:58
Футбол

"Манчестер Сити" начал подготовку к презентации Месси
Вчера
19:29
Футбол

Месси не будет участвовать в тренировках "Барселоны" - СМИ
Вчера
08:52
Футбол

В случае неявки на сборы "Барселоны" Месси будут урезать зарплату
30 августа
22:26
Футбол

Президент Аргентины обратился к Месси
30 августа
19:12
Футбол

Гвардиола пропустит большую часть предсезонки "Манчестер Сити" из-за Месси
30 августа
14:26
Футбол

"Барселона" будет игнорировать запросы от заинтересованных в Месси клубов
29 августа
21:40
Футбол

"Барселона" отказалась от юридической фирмы из-за совета Месси
29 августа
15:58
Футбол

Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси
29 августа
09:11
Футбол

"Барселона" нашла замену Месси
29 августа
08:07
Футбол

"Ювентус" провел переговоры с отцом Месси
28 августа
20:06
Футбол

"Манчестер Сити", ПСЖ или "Интер"? Букмекеры открыли линию на следующий клуб Месси
28 августа
13:28
Футбол

Месси попросился в "Манчестер Сити"
28 августа
10:48
Футбол

Президент "Барселоны" выдвинул требование для своей отставки
28 августа
08:46
Футбол

Суарес может стать одноклубником Роналду
28 августа
07:19
Футбол

"Манчестер Сити" определил трех игроков для обмена на Месси
27 августа
20:29
Футбол

Гол Роналду признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
27 августа
12:41
Хоккей

"Барыс" объявил о трансфере Месси
27 августа
12:20
Футбол

"Манчестер Сити" оценил Месси в 200 миллионов евро
27 августа
07:29
Футбол

Фанаты "Барселоны" устроили акцию протеста из-за ухода Месси
26 августа
22:35
Футбол

Месси запросил у ФИФА трансферный сертификат
26 августа
19:12
Футбол

Месси выдвинул ультиматум "Барселоне" и выбрал новый клуб
26 августа
16:19
Футбол

"Барселона" решила обойтись без суда и продать Месси
26 августа
12:51
Футбол

Названы клубы-фавориты на покупку Лионеля Месси
26 августа
10:00
Футбол

Футболисты "Барселоны" были в курсе о решении Месси покинуть команду
26 августа
07:31
Футбол

Стали известны причины ухода Месси из "Барселоны"
25 августа
15:48
Футбол

"Ман Сити" подготовился к трансферу Месси
25 августа
07:51
Футбол

Новый тренер "Барселоны" определился с лишними игроками и заменой Суаресу
24 августа
11:50
Футбол

"Барселона" выставила цену на Месси
15 июня 2019
00:05
Футбол

Как "Реал" представил Азара в качестве своего нового игрока
8 июня 2019
20:18
Футбол

Видео от "Реала" в честь трансфера Эдена Азара
13 июля 2018
17:54
Футбол

Как "Реал" попрощался с Криштиану Роналду
22 ноября 2015
12:55
Футбол

Обзор матча Реал-Барселона (0:4)
3 января 2015
19:10
Футбол

Фанаты "Атлетико" устроили охоту на Торреса
27 августа 2013
15:10
Футбол

Неймар уже во втором матче чемпионата Испании показал "барселонский" футбол
3 марта 2013
10:28
Футбол

Обзор матча "Реал" (Мадрид) - "Барселона" (Барселона) - 2:1
27 февраля 2013
11:07
Футбол

Обзор матча "Барселона" (Барселона) - "Реал" (Мадрид) - 1:3
10 февраля 2013
13:44
Футбол

Обзор матча "Реал" (Мадрид) - "Севилья" (Севилья) - 4:1
31 января 2013
09:00
Футбол

Обзор матча "Реал" (Мадрид) - "Барселона" (Барселона) - 1:1
17 января 2013
11:40
Футбол

"Золотая коллекция" Лионеля Месси
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика